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Цена азербайджанской нефти достигла 96 долларов

Цена азербайджанской нефти достигла 96 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,58 доллара или 1,7%, до 95,86 доллара.
Энергетика
19 октября 2023 г. 10:16
Цена азербайджанской нефти достигла 96 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,58 доллара или 1,7%, до 95,86 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 91,07 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $96
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 96 dollara yaxınlaşıb

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