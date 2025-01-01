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Цена азербайджанской нефти достигла $77

Цена азербайджанской нефти достигла $77 Цена азербайджанской нефти достигла $77
Энергетика
1 января 2025 г. 13:36
Цена азербайджанской нефти достигла $77

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,55 или 0,72% - до $77.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $74,64.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil reaches $77
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 77 dollara çatıb

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