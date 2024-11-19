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Цена азербайджанской нефти превысила 75 долларов

Цена азербайджанской нефти превысила 75 долларов 10:05
Энергетика
19 ноября 2024 г. 10:15
Цена азербайджанской нефти превысила 75 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,04 доллара или 1,4% - до 75,18 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 73,3 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price surpasses $75
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 75 dolları keçib

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