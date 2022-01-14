Цели стратегии "зеленой энергии" в Азербайджане

"Энергоснабжение играет значимую роль в обеспечении экономической безопасности в странах. Несмотря на то, что в настоящее время в Азербайджане нет проблем с энергоснабжением, необходимо учитывать, что углеводороды являются истощаемыми ресурсами, поэтому н

"Энергоснабжение играет значимую роль в обеспечении экономической безопасности в странах. Несмотря на то, что в настоящее время в Азербайджане нет проблем с энергоснабжением, необходимо учитывать, что углеводороды являются истощаемыми ресурсами, поэтому необходимо уделять внимание увеличению использования возобновляемых источников энергии".

Об этом Report сказал эксперт-экономист Эльданиз Амиров, говоря о значении проекта ветряной электростанции "Хызы-Абшерон".

"Для эффективного использования потенциала возобновляемых источников энергии также предусмотрено создание информационной системы по вопросам возобновляемой энергии. В этом контексте на повестке дня также создание Атласа потенциала возобновляемых источников энергии", - сказал Э.Амиров.

По его словам, в мире существует 6 основных альтернативных источников энергии - это энергия солнца, ветра, воды, геотермальная, энергия переработки отходов и биомассы: "Среди них более значимы энергия ветра, солнца и воды. Вчера мы стали свидетелями серьезного шага, предпринятого в направлении более совершенного использования этих альтернативных источников энергии. Поручение руководства страны о строительстве в общей сложности 13 автоматизированных гидрологических станций на освобожденных территориях служит именно для обеспечения максимального использования альтернативных источников энергии”.

Э.Амиров считает, что в Азербайджане этому вопросу следует уделить внимание, поскольку в ведущих мировых компаниях уже стоит на повестке дня переход от статуса нефтяной компании к статусу энергетической компании.

Отметим, что вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента ветряной станции "Хызы-Абшерон". Станция общей мощностью 240 МВт будет вырабатывать до 1 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, в результате чего будет сэкономлено 220 млн кубометров природного газа и предотвращен выброс углерода в объеме 400 тыс. тонн.