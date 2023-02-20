CEER окажет Азербайджану техническую помощь в разработке стратегии по тепловой энергии

В рамках программы EU4Energy Европейского союза ОАО "Азеристиликтеджхизат" будет оказана техническая помощь, в то же время планируется повышение качества обслуживания за счет оптимизации сектора теплоэнергетики и модернизации управленческой и технологичес

В рамках программы EU4Energy Европейского союза ОАО "Азеристиликтеджхизат" будет оказана техническая помощь, в то же время планируется повышение качества обслуживания за счет оптимизации сектора теплоэнергетики и модернизации управленческой и технологической инфраструктуры компании.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеристиликтеджхизат", в рамках сотрудничества ожидается разработка стратегии и законопроекта по тепловой энергии, а также нового корпоративного стратегического плана компании.

Эти возможности были обсуждены на рабочей встрече между руководством ОАО "Азеристиликтеджхизат" и представителями Совета европейских регуляторов энергии (CEER). Обсуждения проводились в направлении поддержки реформ, проводимых для оптимизации и усиления деятельности ОАО "Азеристиликтеджхизат", и изучения международного опыта.