О нас

CEER окажет Азербайджану техническую помощь в разработке стратегии по тепловой энергии

CEER окажет Азербайджану техническую помощь в разработке стратегии по тепловой энергии В рамках программы EU4Energy Европейского союза ОАО "Азеристиликтеджхизат" будет оказана техническая помощь, в то же время планируется повышение качества обслуживания за счет оптимизации сектора теплоэнергетики и модернизации управленческой и технологичес
Энергетика
20 февраля 2023 г. 11:22
CEER окажет Азербайджану техническую помощь в разработке стратегии по тепловой энергии

В рамках программы EU4Energy Европейского союза ОАО "Азеристиликтеджхизат" будет оказана техническая помощь, в то же время планируется повышение качества обслуживания за счет оптимизации сектора теплоэнергетики и модернизации управленческой и технологической инфраструктуры компании.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеристиликтеджхизат", в рамках сотрудничества ожидается разработка стратегии и законопроекта по тепловой энергии, а также нового корпоративного стратегического плана компании.

Эти возможности были обсуждены на рабочей встрече между руководством ОАО "Азеристиликтеджхизат" и представителями Совета европейских регуляторов энергии (CEER). Обсуждения проводились в направлении поддержки реформ, проводимых для оптимизации и усиления деятельности ОАО "Азеристиликтеджхизат", и изучения международного опыта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CEER to provide technical assistance to Azerbaijan in developing heating insfrastructure
Версия на азербайджанском языке CEER Azərbaycana istilik enerjisi ilə bağlı strategiyanın hazırlanmasına texniki yardım göstərəcək

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
17 февраля 2023 г. 16:33
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
17 февраля 2023 г. 16:08
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
17 февраля 2023 г. 13:12
Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi