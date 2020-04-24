​ЦБ России опубликовал прогноз по ценам на нефть

ЦБ России существенно понизил свой прогноз по среднегодовым ценам на нефть марки Urals в 2020 году до 27 долларов США за баррель с 55 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в среднесрочном прогнозе Центробанка, опубликованном по итогам заседания совета директоров.

В 2021 году ЦБ России теперь прогнозирует в базовом сценарии среднегодовую цену на нефть марки Urals на уровне 35 долларов/баррель вместо 50 долларов США по предыдущей февральской версии прогноза.

В 2022 году регулятор закладывает прогноз цен на нефть на уровне 45 долларов США за баррель вместо 50 долларов по предыдущему прогнозу.