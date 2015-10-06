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    ​Caspian Energy Forum в Астане перенесен на следующий год

    Перенос форума связан с официальным обращением правительства Казахстана

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Запланированный на 4 ноября этого года в Астане IV Caspian Energy Forum Astana 2015 перенесен на следующий год.

    Как сообщили Report в Caspian Energy International Media Group, перенос форума связан с официальным обращением правительства Казахстана.

    По информации, точная дата проведения будет объявлена заранее.

    Отметим, что организатором форума является Caspian Energy International Media Group, официальную поддержку оказывают правительство Казахстана и Caspian European Club. 

    В первой части форума будут обсуждены все аспекты интеграции в мировой энергетический рынок, а также инвестиционные возможности стран Каспийско-черноморского и Балтийского регионов. Вторая часть будет посвящена развитию ненефтяного сектора.

    В рамках форума состоится официальная церемония вручения премии Caspian Energy Award – 2015 президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. 

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