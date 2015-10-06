​Caspian Energy Forum в Астане перенесен на следующий год

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Запланированный на 4 ноября этого года в Астане IV Caspian Energy Forum Astana 2015 перенесен на следующий год.

Как сообщили Report в Caspian Energy International Media Group, перенос форума связан с официальным обращением правительства Казахстана.

По информации, точная дата проведения будет объявлена заранее.

Отметим, что организатором форума является Caspian Energy International Media Group, официальную поддержку оказывают правительство Казахстана и Caspian European Club.

В первой части форума будут обсуждены все аспекты интеграции в мировой энергетический рынок, а также инвестиционные возможности стран Каспийско-черноморского и Балтийского регионов. Вторая часть будет посвящена развитию ненефтяного сектора.

В рамках форума состоится официальная церемония вручения премии Caspian Energy Award – 2015 президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.