​Caspian Drilling Company намерена присоединиться к проекту "Дельфин"

Caspian Drilling Company подала заявку на участие в государственном конкурсе на привлечение частного партнера для разработки и добычи нефти и газа на крупнейшем по площади участке "Дельфин" на Черноморском шельфе.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, среди подавших заявки есть также американская Frontera Resources, Trident Black Sea и "Укрнефтебурение".

Согласно закону, комиссия обязана определить победителя и предоставить предложение в Кабинет министров в течение месяца - то есть до 12 июля 2019 года. В свою очередь, правительство должно заключить сделку в течение двух месяцев - до 12 сентября 2019 года.

Отметим, что Caspian Drilling Company (CDC) основана в 1996 году. SOCAR принадлежит 92% CDC.