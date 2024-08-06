"CarsCharge" начал сотрудничество с крупными сетями супермаркетов "RAHАT" и "BOLMART

Объявлено о начале сотрудничества между "CarsCharge" и сетями супермаркетов "RAHАT" и "BOLMART".

Объявлено о начале сотрудничества между "CarsCharge" и сетями супермаркетов "RAHАT" и "BOLMART".

Об этом сообщает Report.

"В Азербайджане с каждым годом растёт число электрических и гибридных автомобилей. Как видно из многочисленных публикаций в медиа ресурсах одной из целевых задач правительства в рамках стратегии "Азербайджан 2030" обозначено развитие в стране "зеленого транспорта". Неспроста Азербайджан был избран проводить конференцию COP29, что считается важнейшим событием 2024 года для Азербайджана и логическим продолжением стратегии перехода страны к "зеленой экономике".

Как мы знаем из медиа источников в прошлом году в Азербайджан было импортировано свыше 3 000 электромобилей и 14 000 единиц гибридных машин. В январе–июне 2024 года в республику было ввезено более 10 000 гибридов и электромобилей. По состоянию на июль этого года со стороны государства было сдано в эксплуатацию 104 электрозаправочных пункта. Будучи представителем частного сектора, мы хотим поддержать и развить сегмент электрических заправочных станций в Азербайджане чтобы сделать их максимально доступными для жителей страны", - сообщил в интервью учредитель сети "CarsCharge" бизнесмен Аднан Ахмедзаде.

По словам А.Ахмедзаде, компания успешно работает на рынке Азербайджана с октября прошлого года и по сей день уже запустила более 20 станций зарядки электромобилей. В настоящий момент также достигнуты договорённости о сотрудничестве с супермаркетами сетей "GRANDMART" и "MEGASTORE".

В планах компании открытие до 100 станций по всему Азербайджану на ежегодной основе.

"Сети супермаркетов "RAHАT" и "BOLMART" являются одними из крупнейших в Азербайджане, и мы рады налаженному сотрудничеству. Уверен, совместными усилиями мы сможем внести свою лепту в устойчивое "зеленое" будущее Азербайджана", - подытожил азербайджанский бизнесмен.

Также, в компании сообщили, что "CarsCharge" имеет собственно разработанное мобильное приложение, которое можно загрузить в Google Play для пользователей Android и App Store для пользователей iOS, что значительно облегчит использование зарядочных станций пользователями.