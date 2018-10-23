Бюджетные отчисления SOCAR увеличатся в следующем году

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В 2019 году бюджетные отчисления Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) прогнозируются на уровне 1,450 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакет госбюджета на 2019 год.

Выплаты SOCAR на 20 млн манатов превысят прогнозный показатель на текущий год. Это равно 62,1% отчислений налоговых органов по нефтяному сектору.

Следует отметить, что в 2017 году SOCAR отчислил в госбюджет 1 511,033 млн манатов. Бюджетные выплаты компании увеличились на 8,3% или 115,577 млн манатов по сравнению с 2016 годом.