Бюджет РФ недополучил 22,7 млрд рублей нефтегазовых доходов в сентябре

Доходы федерального бюджета России от продажи нефти и газа по итогам сентября снизились на 22,7 млрд рублей. Общий объем поступлений составил 282,9 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета России от продажи нефти и газа по итогам сентября снизились на 22,7 млрд рублей. Общий объем поступлений составил 282,9 млрд рублей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Минфин страны.

Согласно прогнозам, в октябре объем дополнительных нефтегазовых поступлений составит 305,6 млрд рублей.

Также Минфин сообщил, что покупка иностранной валюты и золота за счет полученных нефтегазовых доходов производиться не будет.

В августе федеральный бюджет РФ третий месяц подряд был закрыт с дефицитом (345 млрд рублей). В последний месяц лета нефтегазовые сборы снизились до минимального значения с июня 2021 года, до 672 млрд рублей. Внесенный в Госдуму проект бюджета на 2023 год предполагает сокращение его доходной части на 1,563 трлн рублей, причем падение придется на нефтегазовые доходы. Ожидается, что они снизятся с 11,666 трлн рублей до 8,939 трлн рублей (на 2,727 трлн рублей) - с 8% до 6% ВВП.