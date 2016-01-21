 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и LUKOIL

    Президент Азербайджана встретился с президентом компании LUKOIL

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 20 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе c президентом российской компании LUKOIL Вагитом Алекперовым.

    Как передает Report, на встрече было отмечено, что компания LUKOIL уже более двадцати лет успешно работает в Азербайджане и является надежным партнером.

    Компания LUKOIL - участник успешно реализуемого проекта "Шахдениз". Сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и LUKOIL охватывает уже новые сферы.

    В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и LUKOIL.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi