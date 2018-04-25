БВШН завершает III Международный Форум SOCAR конференцией

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Продолжает работу III Международный Форум SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия", посвященный 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и организованный совместно Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН) и британской компанией ConfidenceCapitalLtd.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении БВШН.

В рамках четырехдневной программы форума проходит международная конференция "Нефтепереработка и нефтехимия Каспийского региона и Центральной Азии: реализация проектов и технические решения".

Выступая на открытии конференции, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал ее участников и отметил роль Высшей школы в организации III Международного ФорумаSOCAR и конференции на высоком уровне. В программе международной конференции – четыре сессии. Тема первой сессии – "Запуск новых и анализ результатов модернизации существующих нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Азербайджана". На ней были заслушаны доклады: "Карбамидный завод – состояние и перспективы проекта" директора завода Хаяла Джафарова, "Проект по реконструкции и модернизации завода "Этилен-полиэтилен" ПО "Azerikimya" и перспективы развития" заместителя Исполнительного директора по инвестициям и развитию производственного объединения "Azerikimya" Орхана Джафароваи "Текущее состояние и планы развития завода "Метанол" генерального директора ООО "SOCAR Метанол" Эльнура Мустафаева.

Следующие сессии конференции посвящены таким темам, как "Техническое состояние и продукция НПЗ и нефтехимических производств стран Каспийского региона", "Новейшие технологии в области нефте- и газопереработки" и "Внедрение новых ITтехнологий на НПЗ: повышение эффективности управления".

В работе международной конференции принимают участие свыше 250 специалистов и руководителей ведущих нефтяных, перерабатывающих и транспортных компаний, участвующих в реализации крупнейших международных нефтегазовых проектов. В заключительный день форума 26 апреля делегаты посетят нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева и Сумгайытский нефтехимический комплекс.