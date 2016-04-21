​БВШН проведет Международную Конференцию “Каспий и Центральная Азия: Торговля, Логистика, Нефтепереработка и Нефтехимия”

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 25-28 апреля при поддержке SOCAR и совместной организации Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) и компании “Confidence Capital” Великобритании в Баку пройдет Международная Практическая Конференция SOCAR “Каспий и Центральная Азия: Торговля, Логистика, Нефтепереработка и Нефтехимия”, посвященная 93-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН

Посвящение Международной Конференции 93-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева является проявлением почтения и высокой оценки к личности и плодотворной деятельности основателя нефтяной стратегии и строителя независимого Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева, политический курс которого успешно продолжается под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Цель проведения Конференции – пропагандировать успехи нефтяной стратегии, привлечь внимание профессиональных специалистов к развитию Азербайджана, создать связи между представителями различных стран и обеспечить взаимный обмен информацией между SOCAR и международными партнерами.

Для участия в Международной Конференции в Баку прибудут 59 специалистов и экспертов из 19 стран. С участием 23 специалистов и экспертов из Азербайджана, к работе Конференции присоединятся более 150 участников.

В пленарном заседании, который пройдет 25 апреля, примут участие государственные и правительственные лица, представители SOCAR, а также руководители различных структур SOCAR, депутаты, представители различных международных компаний Казахстана, Туркменистана, Турции, Грузии, в том числе эксперты, приглашенные из разных стран.

Конференция будет проходить в течение 3 дней в 9 сессиях, посвященным различным темам. В сессиях по следующим темам "Современные тенденции развития сфер нефтяной и химической промышленности Азербайджана", "Макроэкономический обзор нефтегазового рынка и рынка Центральной Азии и Прикаспия", "Оценка состояния и развития перспективы логистического коридора для поставок энергоносителей", "Газовый рынок региона", "Обзор нефтегазовой отрасли стран прикаспийского региона: добыча, нефтепереработка, потребление, импорт, экспорт", "Практические аспекты торговли нефтью и нефтепродуктами в регионе", "Развитие нефтепереработки и нефтехимической промышленности Азербайджана", "Развитие нефтепереработки и нефтехимической промышленности Каспийского региона и Центральной Азии", "Самые новые технологии и повышение эффективности производства" будут заслушаны различные доклады и пройдут обсуждения.

На сессиях Международной Конференции будут затронуты вопросы, связанные с торговлей на мировом рынке, ролью рынков нефти и газа, нефтепродуктов и продукции нефтехимической промышленности по логистике в Прикаспийском и Центрально-Азиатском регионе, обзором основных экспортных направлений морской, трубопроводной и железнодорожной логистики, обеспечивающей эти потоки, анализом технологического состояния и коммерческого позиционирования нефтеперерабатывающей промышленности стран региона, анализом специфики развития сфер нефтеперерабатывающих производств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана, освещением создания производственной базы нефтепереработки в Таджикистане и Афганистане, обзором новых технологических решений в нефтепереработке, представлением опыта SOCAR в развитии сфер сложных нефтехимических производств и др.

В рамках конференции для иностранных специалистов будут организованы визиты в производственные учреждения SOCAR.