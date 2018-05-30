Буровые работы на структуре "Шафаг-Асиман" планируется начать в 2019 году

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Бурение первой разведочной скважины на перспективной структуре "Шафаг-Асиман" планируется начать в середине следующего года".

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на 25-й Международной выставке-конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

По его словам, в настоящее время идет подготовка к разведочному бурению:

"Если в результате разведочного бурения будут обнаружены запасы углеводородов промышленного значения, тогда "Шафаг-Асиман" может быть вторым "Шахдениз"".