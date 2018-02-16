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    Буровые работы на блоке "Шафаг-Асиман" начнутся в следующем году

    Гэри Джонс: Газ с блока будет транспортироваться по Южно-Кавказскому трубопроводу© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На блоке месторождений "Шафаг-Асиман" планируется начать бурение в 2019 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

    "Сейчас идут работы по планированию первой разведочной скважины на "Шафаг-Асиман", - сказал региональный президент.

    По его словам, в случае обнаружения на блоке запасов газа, начнется добыча, а объемы газа будут транспортироваться по Южно-Кавказскому трубопроводу.

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