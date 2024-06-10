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Буровые компании Noble Corporation и Diamond заключили соглашение о слиянии

Буровые компании Noble Corporation и Diamond заключили соглашение о слиянии Британский буровой подрядчик на шельфе Noble Corporation plc покупает конкурирующую американскую компанию Diamond Offshore Drilling Inc.
Энергетика
10 июня 2024 г. 12:53
Буровые компании Noble Corporation и Diamond заключили соглашение о слиянии

Британский буровой подрядчик на шельфе Noble Corporation plc покупает конкурирующую американскую компанию Diamond Offshore Drilling Inc.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Noble.

Сумма сделки, которую единогласно одобрили советы директоров обеих компаний, оценивается в $1,6 млрд.

Акционеры Diamond Offshore за каждую принадлежащую им акцию компании получат по 0,2316 акции Noble и по $5,65 денежными средствами. Это представляет собой премию в $11,4% к цене бумаг на закрытие рынка 7 июня. После завершения сделки акционерам Diamond Offshore будет принадлежать почти 14,5% акций Noble.

Сделку планируется закрыть до конца первого квартала 2025 года после получения одобрения со стороны регулирующих органов и акционеров Diamond Offshore.

Президент и главный исполнительный директор Noble Роберт Эйфлер заявил, что сделка также усилит позиции Noble добавлением к флоту компании четырех буровых судов седьмого поколения, а также одной из самых высокотехнологичных полупогружных буровых установок в мире.

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Версия на английском языке Noble Corporation, Diamond sign deal on merging

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