Буровые компании Noble Corporation и Diamond заключили соглашение о слиянии

Британский буровой подрядчик на шельфе Noble Corporation plc покупает конкурирующую американскую компанию Diamond Offshore Drilling Inc.

Британский буровой подрядчик на шельфе Noble Corporation plc покупает конкурирующую американскую компанию Diamond Offshore Drilling Inc.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Noble.

Сумма сделки, которую единогласно одобрили советы директоров обеих компаний, оценивается в $1,6 млрд.

Акционеры Diamond Offshore за каждую принадлежащую им акцию компании получат по 0,2316 акции Noble и по $5,65 денежными средствами. Это представляет собой премию в $11,4% к цене бумаг на закрытие рынка 7 июня. После завершения сделки акционерам Diamond Offshore будет принадлежать почти 14,5% акций Noble.

Сделку планируется закрыть до конца первого квартала 2025 года после получения одобрения со стороны регулирующих органов и акционеров Diamond Offshore.

Президент и главный исполнительный директор Noble Роберт Эйфлер заявил, что сделка также усилит позиции Noble добавлением к флоту компании четырех буровых судов седьмого поколения, а также одной из самых высокотехнологичных полупогружных буровых установок в мире.