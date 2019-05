"КазМунайГаз": Буровую установку Satti отправят в Азербайджан на следующей неделе

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) Satti будет отправлена в Азербайджан 6 июня.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления по геологии и разведке "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

По его словам, установка будет доставлена в Бакинский порт 10 июня, после чего начнется ее монтаж.

В рамках подписанного 26 января в Баку меморандума о взаимопонимании между НК КМГ и SOCAR, 16 февраля 2019 года в Астане был подписан договор доверительного управления СПБУ Satti между компаниями Caspian Drilling Company Ltd в лице генерального директора Ф.Ахундова и ТОО KMG Drilling & Services в лице генерального директора А.Шукпутова.

Целью договора является модернизация буровой установки и дальнейшая её эксплуатация на проектах бурения в Каспийском море. Предполагается использование СПБУ на структуре Абшерон (SWAP), разрабатываемой совместно SOCAR и компанией BP, а также на других проектах в акватории Каспийского моря.

Компания Caspian Drilling Company Ltd, имеющая большой опыт в управлении модернизаций и строительству буровых установок будет руководить работами по модернизации буровой установки Satti, которые пройдут на морской базе Caspian Drilling Company Ltd в Баку. После завершения модернизации СПБУ Caspian Drilling Company Ltd будет осуществлять оперативное управление этим активом.