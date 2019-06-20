​Буровая установка Satti "КазМунайГаз" доставлена в Баку

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) Satti компании "КазМунайГаз", отправленная из Казахстана в Азербайджан, причалила к базе снабжения и логистики Caspian Drilling Company (CDC) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в церемонии прибытия СПБУ приняли участие делегации, возглавляемые президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и председателем правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев.

Отмечено, что компания CDC, имеющая большой опыт в модернизации и строительстве буровых установок, будет руководить работами по модернизации буровой установки Satti, которые пройдут на морской базе компании. Ожидается, что работы по модернизации будут завершены к концу этого года. После модернизации станет возможным безопасное и эффективное бурение разведочных скважин глубиной более 6 000 метров. В первую очередь, установка будет задействована в работах на мелководной части Абшеронского полуострова, совместно эксплуатируемой SOCAR и ВР, блоке "Умид-Бабек" и других операциях в акватории Каспия. В период операций управление установкой будет осуществлять CDC.

По завершению церемонии руководство SOCAR и "КазМунайГаз" посетило Бакинский завод глубоководных оснований имени Гейдара Алиева и ознакомилось с проектами, реализуемыми BOS Şelf, принадлежащем SOCAR.

В рамках подписанного в январе-феврале меморандума о взаимопонимании между НК КМГ и SOCAR, СПБУ Satti передана в управление компании CDC.

Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. Компания учреждена в 2002 году. В ее составе объединены более 190 организаций. 90% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 10% – Национальному банку Республики Казахстан.

CDC была основана в 1996 году. Сейчас доля SOCAR в CDC составляет 92,44%. Полупогружные буровые установки "Деде Горгуд" (1996), "Истиглал" (1998) и "Гейдар Алиев" (2017), принадлежащие компании CDC, в настоящее время задействованы в различных международных проектах в азербайджанской части Каспия.