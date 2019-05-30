Буровая установка Satti будет задействована в азербайджанском секторе Каспия

Буровую установку Satti подготавливают для начала работ в азербайджанском секторе Каспийского моря для BP и SOCAR.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления по геологии и разведке "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

По его словам, в начале июля установка войдет в территориальные воды Азербайджана: "Это пример сотрудничества между SOCAR и "КазМунайГазом". У нас есть видение будущего сотрудничества, сейчас оцениваются существующие возможности в этой сфере".