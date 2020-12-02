Буровая компания SOCAR резко увеличила экспортные доходы

Компания является основным буровым подрядчиком по 16 СДРД, подписанным по азербайджанскому сектору Каспийского моря

Буровая компания Caspian Drilling Company, основным акционером которой является Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), увеличила экспортные доходы в 107 раз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По информации, Caspian Drilling Company в январе-октябре этого года экспортировала услуги на сумму 427 тысяч долларов США. Это на 423 тысячи долларов США больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, что в период с января по октябрь 2019 года Caspian Drilling Company экспортировала услуги на общую сумму 4 тысячи долларов США.

Caspian Drilling Company – первое совместное предприятие по оказанию буровых услуг в Каспийском регионе, основанное в 1996 году Государственной нефтяной компанией Азербайджана (55%) и SantaFe/GlobalSantaFe/Transocean (45%) после подписания Соглашения о долевом разделе добычи в азербайджанском секторе Каспийского моря. 30 июня 2009 года 45% акций SantaFe İnc.было приобретено Caspian Drilling Company и, на данный момент, 92,44% акций принадлежат SOCAR.

Несмотря на свой статус местной компании, Caspian Drilling Company работает в соответствии с международными стандартами и занимается сравнением прогнозов сейсморазведочных операций с параметрами бурения, а также – бурением эксплуатационных скважин с подводных оснований. Компания является основным буровым подрядчиком по 16 СДРД, подписанным по азербайджанскому сектору Каспийского моря. В ходе буровых операций были открыты такие месторождения, как "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз". За период деятельности компании с плавучих буровых установок "Истиглал" и "Деде Горгуд" пробурено более 100 глубоководных эксплуатационных скважин на 14 геологических месторождениях, среди которых "Гарабах", "Ашрафи", "Дан Улдузу", "Азери", "Чираг", "Гюнешли", "Шахдениз", "Нахчыван", "Абшерон", "Инам", "Кюрдаши" и "Араз Дениз", а также – методом забуривания 114 наклонно-направленных и горизонтальных скважин с подводных оснований в восточной, западной и центральных частях "Азери".