Буровая компания SOCAR резко увеличила экспортные доходы

Буровая компания Caspian Drilling Company, основным акционером которой является Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), увеличила экспортные доходы в 107 раз.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
По информации, Caspian Drilling Company в январе-октябре этого года экспортировала услуги на сумму 427 тысяч долларов США. Это на 423 тысячи долларов США больше, чем за тот же период прошлого года.
Напомним, что в период с января по октябрь 2019 года Caspian Drilling Company экспортировала услуги на общую сумму 4 тысячи долларов США.
Caspian Drilling Company – первое совместное предприятие по оказанию буровых услуг в Каспийском регионе, основанное в 1996 году Государственной нефтяной компанией Азербайджана (55%) и SantaFe/GlobalSantaFe/Transocean (45%) после подписания Соглашения о долевом разделе добычи в азербайджанском секторе Каспийского моря. 30 июня 2009 года 45% акций SantaFe İnc.было приобретено Caspian Drilling Company и, на данный момент, 92,44% акций принадлежат SOCAR.
Несмотря на свой статус местной компании, Caspian Drilling Company работает в соответствии с международными стандартами и занимается сравнением прогнозов сейсморазведочных операций с параметрами бурения, а также – бурением эксплуатационных скважин с подводных оснований. Компания является основным буровым подрядчиком по 16 СДРД, подписанным по азербайджанскому сектору Каспийского моря. В ходе буровых операций были открыты такие месторождения, как "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз". За период деятельности компании с плавучих буровых установок "Истиглал" и "Деде Горгуд" пробурено более 100 глубоководных эксплуатационных скважин на 14 геологических месторождениях, среди которых "Гарабах", "Ашрафи", "Дан Улдузу", "Азери", "Чираг", "Гюнешли", "Шахдениз", "Нахчыван", "Абшерон", "Инам", "Кюрдаши" и "Араз Дениз", а также – методом забуривания 114 наклонно-направленных и горизонтальных скважин с подводных оснований в восточной, западной и центральных частях "Азери".