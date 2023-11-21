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Бурение первой скважины на новой платформе АЧГ начнется в ноябре

Бурение первой скважины на новой платформе АЧГ начнется в ноябре Бурение первой нефтедобывающей скважины на платформе "Центральный Восточный Азери" (АСЕ) на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) начнется в ноябре этого года.
Энергетика
21 ноября 2023 г. 15:07
Бурение первой скважины на новой платформе АЧГ начнется в ноябре

Бурение первой нефтедобывающей скважины на платформе "Центральный Восточный Азери" (АСЕ) на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) начнется в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент по финансовым вопросам BP-Azerbaijan Колин Алан во время выступления на ежегодной Каспийской технической конференции (SPE Annual Caspian Technical Conference) Общества инженеров-нефтяников (SPE) в Баку.

По его словам, продолжаются работы по проекту АСЕ, и в ближайшие дни будет начато бурение первой нефтедобывающей скважины.

Отметим, что проект ACE стоимостью 6 млрд долларов США является очередным этапом разработки огромного месторождения АЧГ в Каспийском море. Проект включает новую морскую платформу и другие установки мощностью до 100 000 баррелей в сутки. Прогнозируется, что в течение всего срока эксплуатации проекта будет добыто до 300 млн баррелей нефти.

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Версия на английском языке Drilling of first well from ACE platform to commence in coming days – bp’s vice president 
Версия на азербайджанском языке AÇG-da yeni platformadan ilk hasilat quyusunun qazılmasının vaxtı açıqlanıb

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