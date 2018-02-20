Бурение первой скважины на газоконденсатном месторождении "Абшерон" начнется в марте

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Бурение первой скважины (ABD-001) на контрактной площади газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспия начнется в марте.

Как сообщает Report, об этом говорилось на общественных слушаниях по оценке воздействия разработки месторождения "Абшерон" на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСиСФ)

Ожидается, что буровые работы будут завершены в марте 2019 года. Программа бурения запланирована на 379 дней. Скважина ABD-001 будет пробурена полупогружной буровой установкой Гейдар Алиев.

Общественные слушания проводит оператор проекта – компания Total E&P Absheron B.V.

Напомним, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 м. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" подписано в 2009 году. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50%).