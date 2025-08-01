Бурение оценочной скважины на Умид-Бабек запланировано на сентябрь 2025 года

Операционная компания "Umid Babek Operation Company" (UBOC) планирует в сентябре 2025 года начать бурение оценочной скважины на месторождении "Умид" блока "Умид-Бабек" в азербайджанском секторе Каспия.

Операционная компания "Umid Babek Operation Company" (UBOC) планирует в сентябре 2025 года начать бурение оценочной скважины на месторождении "Умид" блока "Умид-Бабек" в азербайджанском секторе Каспия.

Об этом Report сообщил источник на нефтегазовом рынке.

Сообщается, что бурение будет осуществляться с использованием самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) "Нептун", доставленной в Азербайджан в июне 2025 года.

"Бурение оценочной скважины с СПБУ "Нептун" планируется начать в сентябре 2025 года. Проектная глубина скважины составляет около 7 тыс. метров", - сообщил источник.

Ранее со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Fitch Ratings сообщалось, что начало добычи в рамках второй фазы разработки месторождения "Умид" ожидается к 2027 году.

По состоянию на 1 апреля, в рамках первой фазы разработки месторождения "Умид" было суммарно добыто 11,2 млрд кубометров газа и 1,65 млн тонн газового конденсата.

По предварительным оценкам Государственной нефтяной компании Азербайджана, запасы месторождения "Умид" по пластам Balaxanı VIII, Fasila (B, C, D), Fasila E, Надкирмакинская и Подкирмакинская составляют 129 млрд кубометров газа и 20 млн тонн конденсата.

Месторождение "Умид" было открыто 24 ноября 2010 года и стало первым газоконденсатным месторождением Азербайджана, открытым в период независимости. В эксплуатацию оно было введено в 2012 году.

Risk Service Contract (RSC) на разведку и разработку блока Умид-Бабек подписан 12 января 2017 года, вступил в силу в мае 2017 года. В рамках RSC акционерами компании UBOC являются: SOCAR (80% долевого участия) и Nobel Upstream (UK) (20% долевого участия).