Бурдужа: Строительство Черноморского энергокабеля обойдется минимум в 3,5 млрд евро

Первые итоги технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства Черноморского энергетического кабеля (Black Sa Energy) будут представлены в Баку на климатической конференции в ноябре (COP29).

Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства Черноморского энергетического кабеля (Black Sa Energy) будет представлено в Баку на климатической конференции в ноябре (COP29).

Как передает Report, об этом сообщают румынские СМИ со ссылкой на министра энергетики Румынии Себастьяна Бурдужа.

“ТЭО проекта Черноморского кабеля зеленой энергии будет представлено в Баку на 29-й Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в ноябре. Чем больше у нас маршрутов, чем больше у нас источников, тем дешевле станет энергия. Факт того, что европейские государства в нашем регионе будут иметь доступ к энергии с совершенно другого рынка, такого как рынок Кавказа, безусловно, приведет к диверсификации поставок и более дешевой энергии”, - сказал Бурдужа.

Он напомнил, что накануне, 3 сентября, был подписан акционерный договор между энергооператорами четырех стран – АО "Азерэнержи", Transelectrica SA, “Грузинская государственная электросистема" и MVM - по созданию совместного предприятия “Green Energy Corridor” в Бухаресте, которая займется реализацией данного проекта.

“Это не дешевый проект, мы узнаем стоимость после того, как будет готово ТЭО. Но мы считаем, что для строительства подводного кабеля между Грузией и Румынией необходимо 3,5 млрд евро, а также знаем, что этот проект будет полезен для энергетической безопасности и для рынка”, - сказал он.

Бурдужа сообщил, что в проект также включен и компонент прокладки оптико-волоконного кабеля связи. “В рамках подготовки ТЭО будет оценена возможность реализации и этого компонента, который соединит четыре страны, способствуя улучшению потоков данных и поддерживая цифровизацию региона», - сказал он.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тыс. км.

Строительство объекта займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.