Bulgargaz: Проект ЮГК важен для интеграции Юго-Восточной Европы в энергосистему Европы в будущем

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор важен с позиции обеспечения энергетической безопасности Европы и диверсификации источников энергии".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления болгарской компании Bulgargaz Ботйо Велинов на международной конференции "Южный газовый коридор и энергобезопасность Юго-Восточной Европе".

По его словам, этот проект особенно важен для интеграции Юго-Восточной Европы в энергосистему Европы в будущем.

"Кроме того, Южный газовый коридор может способствовать уменьшению загрязнения воздуха и выбросов углекислого газа в регионе и по всей Европе", - сказал он.

По словам главы компании, поддержка проекта со стороны ЕС является ярким примером значения Южного газового коридора для региона и Европы. В то же время планируемые и уже строящиеся интерконнекторы играют особую роль в подключении к газовым сетям региона и обеспечивают Юго-Восточную Европу безопасным, конкурентоспособным и доступным ресурсом.