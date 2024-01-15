Булгаргаз: Долгосрочный контракт с Азербайджаном снизит цены на газ на 6% в феврале

Национальная газовая компания Болгарии "Булгаргаз" прогнозирует в феврале снижение цен на газ на 6%.

Национальная газовая компания Болгарии "Булгаргаз" прогнозирует в феврале снижение цен на газ на 6%.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарскую прессу, согласно расчетам компании, цена установлена на уровне 73 левов за МВт/ч без учета налогов и других расходов в предстоящем месяце.

Причиной снижения цен являются различные факторы, в том числе долгосрочный газовый контракт с Азербайджаном и сжиженный природный газ, приобретенный на аукционе. Также планируется использовать газ из хранилища страны в Чирене.

Отмечается, что рассчитанное снижение цен на 6% может еще измениться, и окончательное предложение будет внесено "Булгаргазом". Это предложение должно быть утверждено Комиссией по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) Болгарии.

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в 2023 году в Болгарию экспортировано 1,39 млрд кубометров природного газа.