"Булгаргаз": Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию

Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию.

Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение болгарского государственного поставщика природного газа "Булгаргаз".

“Поставки газа в Болгарию по долгосрочному контракту с Азербайджаном возобновились в воскресенье, 19 января”, - сообщила компания 20 января.

Как сообщалось, "Булгаргаз" на минувшей неделе объявил о том, что Азербайджан по техническим причинам с 7 января временно прекратил поставки газа в Болгарию. Компания при этом заявила, что поставки возобновятся с 11 января, однако 10 января британская BP сообщила о технической проблеме на трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата с платформы Shah Deniz Alpha на Сангачальский терминал. Для устранения проблемы в максимально короткие сроки работа данной платформы была временно остановлена.

BP-Azerbaijan с вечера 18 января возобновила добычу с платформы "Shah Deniz Alpha" после того, как полностью была устранена проблема с конденсатопроводом.

"B настоящее время производственные и экспортные операции с платформы "Shah Deniz Alpha" постепенно наращиваются, выход ее на полную мощность займет еще несколько дней", - отметили в BP-Azerbaijan.

Отметим, что приостановка добычи с платформы сказалась на поставках азербайджанского газа в Болгарию.

Болгария имеет с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа в объеме 1 млрд кубометров в год.