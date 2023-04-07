Булат Ауелбаев: Казахстан заинтересован сотрудничать с Консультативным советом по зеленой энергии

Казахстан заинтересован в деятельности Консультативного совета по зеленой энергии и плотном сотрудничестве с ним.

Казахстан заинтересован в деятельности Консультативного совета по зеленой энергии и плотном сотрудничестве с ним.

Как передает Report, об этом заявил главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Булат Ауелбаев, выступая на круглом столе, посвященном двусторонним отношениям Азербайджана и Казахстана.

По его словам, Казахстан пока что не входит в этот совет. "Но я понимаю, что это открытая площадка, и нам было интересно ознакомиться с деятельностью КС", - подчеркнул Б.Ауелбаев.

"В Казахстане также есть разработки в этой сфере. К примеру, в прошлом году во время визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Казахстан, ей был представлен комплекс программ, один из которых был связан с производством водорода", - отметил Б. Ауелбаев.

По мнению эксперта, политика Казахстана и Азербайджана нацелена на будущее: "Межрегиональное сотрудничество между странами Центральной Азии и Южным Кавказом очень важно и может влиять на соседние страны в положительном ключе".

Отметим, что 3 февраля в Баку состоялось 9-ое министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.