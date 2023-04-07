О нас

Булат Ауелбаев: Казахстан заинтересован сотрудничать с Консультативным советом по зеленой энергии

Булат Ауелбаев: Казахстан заинтересован сотрудничать с Консультативным советом по зеленой энергии Казахстан заинтересован в деятельности Консультативного совета по зеленой энергии и плотном сотрудничестве с ним.
Энергетика
7 апреля 2023 г. 13:09
Булат Ауелбаев: Казахстан заинтересован сотрудничать с Консультативным советом по зеленой энергии

Казахстан заинтересован в деятельности Консультативного совета по зеленой энергии и плотном сотрудничестве с ним.

Как передает Report, об этом заявил главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Булат Ауелбаев, выступая на круглом столе, посвященном двусторонним отношениям Азербайджана и Казахстана.

По его словам, Казахстан пока что не входит в этот совет. "Но я понимаю, что это открытая площадка, и нам было интересно ознакомиться с деятельностью КС", - подчеркнул Б.Ауелбаев.

"В Казахстане также есть разработки в этой сфере. К примеру, в прошлом году во время визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Казахстан, ей был представлен комплекс программ, один из которых был связан с производством водорода", - отметил Б. Ауелбаев.

По мнению эксперта, политика Казахстана и Азербайджана нацелена на будущее: "Межрегиональное сотрудничество между странами Центральной Азии и Южным Кавказом очень важно и может влиять на соседние страны в положительном ключе".

Отметим, что 3 февраля в Баку состоялось 9-ое министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bulat Auelbayev: “Qazaxıstan Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır”
Версия на английском языке Bulat Auyelbayev: Kazakhstan interested in cooperating with Green Energy Advisory Council

Самое читаемое

Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
Халаф Халафов: Невыполнение Арменией своих обязательств создает угрозу обеспечению мира в регионе
Халаф Халафов: Невыполнение Арменией своих обязательств создает угрозу обеспечению мира в регионе
31 марта 2023 г. 15:59
Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии в гонке с тремя рестартами
Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии в гонке с тремя рестартами
2 апреля 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi