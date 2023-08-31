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Будущее разведки и разработки обсудят на 10-й юбилейной конференции SPE в Баку

Будущее разведки и разработки обсудят на 10-й юбилейной конференции SPE в Баку В год своего 10-летнего юбилея Каспийская техническая конференция общества инженеров-нефтяников SPE возвращается в Баку. Она пройдет в столице Азербайджана с 20 по 23 ноября.
Энергетика
31 августа 2023 г. 18:16
Будущее разведки и разработки обсудят на 10-й юбилейной конференции SPE в Баку

В год своего 10-летнего юбилея Каспийская техническая конференция общества инженеров-нефтяников SPE возвращается в Баку. Она пройдет в столице Азербайджана с 20 по 23 ноября.

В этом году на мероприятии обсудят последние передовые технологии и практики отрасли, формирующие будущее разведки и добычи нефти и газа как на местном Каспийском, так и на глобальном уровне.

При поддержке национальной нефтяной компании SOCAR и совместно с Обществом геологов-нефтяников Азербайджана конференция пройдет в полноценном формате.

В этом году ожидается участие более 500 человек, включая представителей правительства, международных и национальных нефтегазовых, и сервисных компаний. Мероприятие этого года обещает быть впечатляющей встречей региональных игроков. Участники погрузятся в обширный объем информации и анализа, которыми поделятся известные спикеры, предоставляя весьма ценные технические инсайты и перспективы развития. Увлекательные дискуссии во время панелей с участием высокопоставленных представителей отрасли обеспечат динамичный обмен опытом, способствуя ценному взаимодействию мнениями и поддерживая местных участников в их стремлении к совершенству.

За последнее десятилетие нефтегазовая промышленность столкнулась со значительными вызовами, тем не менее, у многих компаний, исследующих "зеленые" возможности и возобновляемую энергетику, произошли положительные преобразования. С целью плодотворных дискуссий и обмена знаниями, мероприятие SPE, известное своей влиятельной ролью в нефтегазовой отрасли, соберет вместе экспертов отрасли и профессионалов разведки и добычи. Участники получат ценные научные данные о трансформационных инновациях, двигающих промышленность вперед, и о ключевых вызовах, происходящих в ней.

За эти годы мероприятие SPE привлекло более 4000 ведущих профессионалов отрасли, экспертов и принимающих решения из различных областей в Каспийском регионе. Оно способствовало установлению связей с более чем 50 компаниями и знакомило с последними тенденциями и технологиями, формирующими отрасль. Был укреплен энергетический ландшафт региона, а также внесен вклад в глобальный диалог об устойчивом росте и ответственных практиках.

На фоне нестабильной геополитической обстановки Каспийский регион выступает ключевым игроком, предлагая надежность и предсказуемость в качестве доверенного партнера на глобальном рынке. С увеличением важности диверсификации и доступности роль этого региона становится все более значимой. В этих условиях своевременное проведение конференции SPE представляет уникальную возможность для конструктивных диалогов, обмена идеями и крепких профессиональных связей, предоставляя заинтересованным сторонам в Каспийском регионе надежную платформу для навигации в сложностях этой отрасли.

Каспийская техническая конференция SPE 2023 года получает поддержку ведущих глобальных игроков в нефтегазовой отрасли, включая компании BP, ProServ, Equinor, Baker Hughes, TotalEnergies EP, Tengizchevroil, Dragon Oil, NCOC, SLB, DeGolyer and MacNaughton, Hunting Energy, Halliburton и EI Group.

Для большей информации: https://www.spe-events.org/caspian/welcome

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