Жантикин: Будущее Казахстана неразрывно связано с атомной энергетикой

В условиях энергодефицита и высокого износа действующих мощностей в Казахстане, проект строительства АЭС стал еще более актуален.

Объективная реальность такова, что будущее Казахстана неразрывно связано с атомной энергетикой.

Такое мнение, как передает казахстанское бюро Report, высказал глава ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин на заседании правительства во вторник.

По его словам, атомные электростанции относятся к наиболее безопасным и надежным источникам энергии в мире.

"Вероятность возникновения внештатной ситуации на современных реакторах крайне низка. Но даже в этом случае системы безопасности нейтрализуют возможные ее последствия. Что касается воздействия на окружающую среду, атомная энергетика является наиболее экологически чистым источником энергии, даже по сравнению с возобновляемыми источниками энергии", - сказал он.

Жантикин сообщил, что по итогам проведенных исследований, а также с учетом природно-климатических факторов, характеристик энергосистемы и прогнозируемого дефицита электроэнергии рекомендуется строительство в Казахстане АЭС общей мощностью до 2,8 ГВт. Рекомендованная мощность одного блока составляет до 1,4 ГВт, в качестве места размещения будущей станции рекомендуется район озера Балхаш, вблизи села Улкен Алматинской области.

По его словам, из представленных казахстанской стороне 13 проектов реакторов от шести компаний в шорт-лист вошли предложения четырех: китайской CNNC (с реактором HPR1000), корейской KHNP (APR1000 и APR1400), российского Росатома (ВВЭР-1200) и французской EDF (с технологией EPR1200).



