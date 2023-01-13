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Будет ускорено внедрение "зеленых технологий" в Карабахе

Будет ускорено внедрение "зеленых технологий" в Карабахе В Азербайджане планируется ускорить меры по внедрению "зеленых технологий" и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях.
Энергетика
13 января 2023 г. 10:23
Будет ускорено внедрение зеленых технологий в Карабахе

В Азербайджане планируется ускорить реализацию мер по внедрению "зеленых технологий" и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, это обсуждалось на 4-м заседании подгруппы, созданной в составе рабочей группы по координации и мониторингу.

Руководитель подгруппы, директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве Джавид Абдуллаев проинформировал о состоявшемся 11 января заседании комиссии по реализации проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии, рассказал о решениях, принятых на 2-м заседании рабочей группы по координации и мониторингу.

В ходе заседания обсужден ряд вопросов, связанных с деятельностью подгруппы. В результате обсуждений было принято решение ускорить необходимые меры по решению задач, реализация которых продолжается в рамках тематических мероприятий, и доложить на очередном заседании рабочей группы о задачах, выполнение которых завершено.

В заседании приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, цифрового развития и транспорта, МЧС, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и других структур.

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Версия на английском языке Measures related to green technologies to be accelerated in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağda "yaşıl texnologiya"larla bağlı bəzi tədbirlər sürətləndiriləcək

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