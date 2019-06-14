Будет проведен мониторинг буровой установки и новой платформы для "Карабах"

Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял в SOCAR Tower делегацию во главе с первым вице-президентом норвежской компании Equinor ASA Керри Лохартом и менеджером Equinor-Azerbaijan Фавад Гурайши.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества, в частности, статус подготовительных работ по разработке месторождения "Карабах".

Представители компании Equinor высоко оценили участие Caspian Drilling Company компании SOCAR в работе над проектом "Карабах". SOCAR и Equinor договорились о расширении обмена опытом для усиления работ в области охраны труда.

Отмечено, что в следующем месяце будет проведен мониторинг буровой установки, которая будет проводить работы на месторождении "Карабах", и новой платформы, затем начнется установка платформы будет в море.

Отметим, что 30 мая этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и норвежская компания Equinor подписали "Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке блока "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" в азербайджанском секторе Каспия".

Перспективная морская структура "Карабах" была открыта в 1959 году в результате сейсморазведочных работ, запасы нефти и газа были уточнены в 1984 году и подтверждены в 1997-1998 годах. Месторождение находится в 120 км к востоку от Баку, в море, на глубине 150-200 м.

Перспективные структуры "Дан Улдузу" и "Ашрафи" расположены в 100-110 км к северо-востоку от Баку. Здесь глубина моря составляет 80-180 метров. Площадь "Айпара" расположена на расстоянии 90 км к северо-востоку от Баку, обнаружена в 1980 году в результате сейсморазведки.