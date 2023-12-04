​​​​​​​Будет обновлена дорожная карта по реализации документа о стратегическом энергопартнерстве Азербайджан-ЕС

Достигнута договоренность об обновлении дорожной карты по реализации документа "Стратегическое энергетическое партнерство Азербайджан-ЕС".

Достигнута договоренность об обновлении дорожной карты по реализации документа "Стратегическое энергетическое партнерство Азербайджан-ЕС".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "X".

Он отметил, что договоренность была достигнута на встрече с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"Мы провели плодотворные обсуждения относительно Южного газового коридора, Зеленого энергетического коридора и других приоритетов нашего энергетического диалога. Мы договорились об обновлении дорожной карты по реализации документа "Стратегическое энергетическое партнерство Азербайджан-ЕС", - отметил министр.