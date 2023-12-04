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​​​​​​​Будет обновлена дорожная карта по реализации документа о стратегическом энергопартнерстве Азербайджан-ЕС

​​​​​​​Будет обновлена дорожная карта по реализации документа о стратегическом энергопартнерстве Азербайджан-ЕС Достигнута договоренность об обновлении дорожной карты по реализации документа "Стратегическое энергетическое партнерство Азербайджан-ЕС".
Энергетика
4 декабря 2023 г. 16:08
​​​​​​​Будет обновлена дорожная карта по реализации документа о стратегическом энергопартнерстве Азербайджан-ЕС

Достигнута договоренность об обновлении дорожной карты по реализации документа "Стратегическое энергетическое партнерство Азербайджан-ЕС".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "X".

Он отметил, что договоренность была достигнута на встрече с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"Мы провели плодотворные обсуждения относительно Южного газового коридора, Зеленого энергетического коридора и других приоритетов нашего энергетического диалога. Мы договорились об обновлении дорожной карты по реализации документа "Стратегическое энергетическое партнерство Азербайджан-ЕС", - отметил министр.

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Версия на английском языке ФотоRoad map regarding implementation of Azerbaijan-EU Strategic Energy Partnership document to be updated
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Aİ Strateji Enerji Tərəfdaşlığı sənədinin icrası ilə bağlı Yol Xəritəsini yeniləyəcək

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