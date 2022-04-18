Будет ли Грузия оплачивать в рублях российский газ?

Грузия не получала обращений, связанных с оплатой российского газа в рублях.

Грузия не получала обращений, связанных с оплатой российского газа в рублях.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом изданию Business Media сообщили в нефтегазовой корпорации Грузии.

Отмечается, что в январе-феврале этого года Грузия импортировала природный газ на сумму 116 млн долларов США, из них на долю Азербайджана пришлись 99 млн долларов США, России – 17 млн долларов США.

Основной поставщик газа в соседнюю страну – Азербайджан. В последние годы наблюдается рост объема импортируемого из России газа. В 2020 году Россия покрыла 12% потребности Грузии в природном газе, в 2021 году – 22%.

С 1 апреля Россия начала требовать оплату в рублях за газ, импортируемый в недружественные страны. Страны Европейского союза отказались выполнять это требование. В ЕС не исключают, что могут отказаться от российского газа.

Армения уже начала оплачивать получаемый из России газ в рублях.