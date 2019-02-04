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    Будапешт заинтересован в присоединении к "Турецкому потоку"

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Будапешт намерен присоединиться к газопроводу "Турецкий поток".

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Венгрии в Москве Норберт Конкой.

    "Венгрия заинтересована в диверсификации газовых маршрутов. Сегодня российский газ поступает в Венгрию с востока, но мы заинтересованы в подаче газа и с юга, через "Турецкий поток", - отметил дипломат.

    Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода из России по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. 

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