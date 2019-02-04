Будапешт заинтересован в присоединении к "Турецкому потоку"

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Будапешт намерен присоединиться к газопроводу "Турецкий поток".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Венгрии в Москве Норберт Конкой.
"Венгрия заинтересована в диверсификации газовых маршрутов. Сегодня российский газ поступает в Венгрию с востока, но мы заинтересованы в подаче газа и с юга, через "Турецкий поток", - отметил дипломат.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода из России по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости