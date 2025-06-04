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Будапешт заинтересован в экологически чистой энергии из Азербайджана

Будапешт заинтересован в экологически чистой энергии из Азербайджана Венгрия стремится получить доступ к экологически чистой энергии, производимой в Азербайджане.
Энергетика
4 июня 2025 г. 10:21
Будапешт заинтересован в экологически чистой энергии из Азербайджана

Венгрия стремится получить доступ к экологически чистой энергии, производимой в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель государственного секретаря по энергетической политике Министерства энергетики Венгрии Марк Альфельди-Борусс в ходе Бакинского энергетического форума.

"Венгрия поддерживает инициативу "Зеленый энергетический коридор", стремясь получить доступ к экологически чистой энергии, производимой в Азербайджане. Это укрепит нашу энергетическую безопасность и поможет достичь климатических целей", - сказал он.

Альфельди-Борусс добавил, что СОР29 ознаменовал начало новой эры, поскольку руководство по климатическому финансированию уже утверждено.

"Венгрия верит в сотрудничество, "зеленое" развитие и надеется, что как партнер сможет эффективно использовать базовые достижения COP29», - сказал он.

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