Будапешт заинтересован в экологически чистой энергии из Азербайджана

Венгрия стремится получить доступ к экологически чистой энергии, производимой в Азербайджане.

Венгрия стремится получить доступ к экологически чистой энергии, производимой в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель государственного секретаря по энергетической политике Министерства энергетики Венгрии Марк Альфельди-Борусс в ходе Бакинского энергетического форума.

"Венгрия поддерживает инициативу "Зеленый энергетический коридор", стремясь получить доступ к экологически чистой энергии, производимой в Азербайджане. Это укрепит нашу энергетическую безопасность и поможет достичь климатических целей", - сказал он.

Альфельди-Борусс добавил, что СОР29 ознаменовал начало новой эры, поскольку руководство по климатическому финансированию уже утверждено.

"Венгрия верит в сотрудничество, "зеленое" развитие и надеется, что как партнер сможет эффективно использовать базовые достижения COP29», - сказал он.