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Британский оператор готовит к экстренному запуску угольные электростанции

Британский оператор готовит к экстренному запуску угольные электростанции Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid отдал распоряжение подготовить к запуску две резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию.
Энергетика
12 декабря 2022 г. 10:27
Британский оператор готовит к экстренному запуску угольные электростанции

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid отдал распоряжение подготовить к запуску две резервные угольные электростанции в связи с резким похолоданием и значительным ростом спроса на электроэнергию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Financial Times.

Речь идет о ТЭС в населенном пункте Дракс (графство Северный Йоркшир). Согласно заявлению компании, они должны обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии "в случае возникновения необходимости".

Работа этих ТЭС ранее была приостановлена в связи с планами закрытия. Глава National Grid Джон Петтигрю предупредил британцев о возможных отключениях электроэнергии в январе и феврале 2023 года в случае холодной погоды при недостаточных поставках газа для обеспечения британских электростанций и снижении поступления электроэнергии по подводным сетям из Франции, Бельгии и Нидерландов.

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