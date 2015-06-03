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    ​Британский экс-министр: Азербайджан и Туркменистан станут основными странами региона

    Чарльз Хендри: Соединенное Королевство полностью удовлетворено деятельностью BP в Азербайджане

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Соединенное Королевство полностью удовлетворено деятельностью BP в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку бывший министр энергетики Великобритании Чарльз Хендри.

    По его словам, в настоящей ситуации необходима диверсификация в энергетической сфере: "Если диверсификация энергоресурсов осуществится, основными странами региона станут Азербайджан и Туркменистан. Мы готовы оказывать всяческую помощь в этом вопросе".

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