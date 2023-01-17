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Британские власти хотят начать добычу газа на Северном море в 2024 году

Британские власти хотят начать добычу газа на Северном море в 2024 году Власти Великобритании собираются кардинально сократить сроки ввода в эксплуатацию новых газовых месторождений в Северном море из-за энергокризиса.
Энергетика
17 января 2023 г. 17:32
Британские власти хотят начать добычу газа на Северном море в 2024 году

Власти Великобритании собираются кардинально сократить сроки ввода в эксплуатацию новых газовых месторождений в Северном море из-за энергокризиса.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times.

Утверждается, что британские власти собираются начать добычу газа на новых месторождениях уже через 18 месяцев после того, как будут выданы все необходимые лицензии. При этом ранее сообщалось, что правительство собирается это сделать к 2027 году.

По данным газеты, британский нефтегазовый регулятор уже получило более 100 заявок от 75 компаний, которые приходится обрабатывать в ускоренном режиме.

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