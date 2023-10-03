О нас

Международная компания Shell планирует увеличивать инвестиции в Казахстан

Международная компания Shell планирует увеличивать инвестиции в Казахстан Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell готова увеличивать инвестиции в Казахстан в краткосрочной перспективе и изучать новые возможности не только по нефти, но и по газу.
Энергетика
3 октября 2023 г. 16:12
Международная компания Shell планирует увеличивать инвестиции в Казахстан

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell готова увеличивать инвестиции в Казахстан в краткосрочной перспективе и изучать новые возможности не только по нефти, но и по газу.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом директор по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович заявила в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Они обсудили текущую разработку месторождений "Кашаган" и "Карачаганак", строительство новых газоперерабатывающих заводов, соблюдение норм экологического законодательства Казахстана и ряд других вопросов.

Смаилов отметил, что правительство высоко ценит вклад компании в развитие нефтегазовой отрасли республики и привержено укреплению долгосрочного сотрудничества.

"Shell является нашим стратегическим партнером в нефтегазовом секторе. Многое сделано, и впереди предстоит еще большая совместная работа", - сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что безопасная эксплуатация производственных объектов и соблюдение всех экологических требований Казахстана должны быть главными приоритетами в работе компании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shell eyes increasing investments in Kazakhstan

Самое читаемое

Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
27 сентября 2023 г. 18:36
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
28 сентября 2023 г. 12:04
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
28 сентября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi