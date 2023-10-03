Международная компания Shell планирует увеличивать инвестиции в Казахстан

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell готова увеличивать инвестиции в Казахстан в краткосрочной перспективе и изучать новые возможности не только по нефти, но и по газу.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell готова увеличивать инвестиции в Казахстан в краткосрочной перспективе и изучать новые возможности не только по нефти, но и по газу.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом директор по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович заявила в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Они обсудили текущую разработку месторождений "Кашаган" и "Карачаганак", строительство новых газоперерабатывающих заводов, соблюдение норм экологического законодательства Казахстана и ряд других вопросов.

Смаилов отметил, что правительство высоко ценит вклад компании в развитие нефтегазовой отрасли республики и привержено укреплению долгосрочного сотрудничества.

"Shell является нашим стратегическим партнером в нефтегазовом секторе. Многое сделано, и впереди предстоит еще большая совместная работа", - сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что безопасная эксплуатация производственных объектов и соблюдение всех экологических требований Казахстана должны быть главными приоритетами в работе компании.