Британская нефтегазовая ВР планирует сократить расходы к 2017 году на 25%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Британский нефтегазовый гигант ВР планирует сократить свои капитальные расходы к 2017 году с 22,9 млрд. долларов в 2014 году до 17-19 млрд. долларов, или примерно на 17-25%. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в среднесрочном прогнозе компании.

Расходы на разведку и добычу ожидаются на уровне 15-16 млрд. долларов против 19 млрд. долларов в 2014 году. В сфере сбыта и переработки, а также в других сферах деятельности компании ожидается сокращение затрат до 2-3 млрд. долларов с 3,9 млрд. долларов в 2014 году.

Регулируемые денежные расходы планируется сократить примерно на 6 млрд. долларов к 2017 году. Внереализационные расходы планируется приблизить к отметке в 2,5 млрд. долларов к концу 2016 года.

BP - британская компания, которая входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира, основана в 1909 году.