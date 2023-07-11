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Британская Centrica заключила 15-летний контракт на поставки СПГ из США

Британская Centrica заключила 15-летний контракт на поставки СПГ из США Британская энергетическая компания Centrica заключила контракт с американской Delfin Midstream на поставку сжиженного природного газа из США.
Энергетика
11 июля 2023 г. 13:15
Британская Centrica заключила 15-летний контракт на поставки СПГ из США

Британская энергетическая компания Centrica заключила контракт с американской Delfin Midstream на поставку сжиженного природного газа из США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, контракт рассчитан на 15 лет, в течение этого срока Centrica будет получать по 1 млн тонн СПГ ежегодно. Стоимость контракта составляет 8 млрд долларов.

По условиям договора поставки будут осуществляться с морского терминала Delfin Midstream в Луизиане. Centrica будет принимать от поставщика по 14 партий СПГ в год. Этого объема достаточно, чтобы в течение 15 лет обеспечивать энергией 5% британских домохозяйств. Первые поставки по контракту запланированы на 2027 год.

Отметим, что в 2022 году США также стали крупнейшим производителем СПГ по объемам установленных мощностей благодаря активному строительству заводов СПГ и увеличению разведки шельфовых месторождений газа. Согласно прогнозам, в нынешнем году экспорт американского СПГ достигнет 12,1 млрд кубфутов в сутки, а в следующем - 12,7 млрд.

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Версия на английском языке UK's Centrica and Delfin Midstream sign 15-year US LNG supply deal

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