Британская Centrica договорилась о закупках СПГ из США сроком на 15 лет

Британская генерирующая компания Centrica Plc подписала 15-летний контракт на поставки СПГ из США на сумму 7 млрд фунтов (8,45 млрд долларов).

Британская генерирующая компания Centrica Plc подписала 15-летний контракт на поставки СПГ из США на сумму 7 млрд фунтов (8,45 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Centrica.

Соглашение подписано с американской Delfin Midstream Inc. Британская компания намерена закупать 1 млн тонн СПГ в год через плавучий комплекс по производству сжиженного газа Delfin Deepwater Port.

Это пока что не реализованный проект. Предполагается, что комплекс будет расположен в Мексиканском заливе вблизи штата Луизиана, поставки с него начнутся в 2026 году.

В июле компания также подписала контракт на дополнительные поставки газа на сумму 4 млрд фунтов с норвежской Equinor ASA.