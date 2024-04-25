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Британия закупает рекордные объемы российской нефти у посредников

Британия закупает рекордные объемы российской нефти у посредников Великобритания продолжает закупать российскую нефть в больших масштабах, пользуясь существующей законодательной лазейкой для обхода санкций.
Энергетика
25 апреля 2024 г. 08:55
Британия закупает рекордные объемы российской нефти у посредников

Великобритания продолжает закупать российскую нефть в больших масштабах, пользуясь существующей законодательной лазейкой для обхода санкций.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Издание указывает, что в 2023 году на импорт очищенной нефти из Индии, Китая и Турции было потрачено 2,2 млрд фунтов стерлингов. Сопоставимые объемы закупались в 2022-м, в то время как в 2021 году на эти цели было потрачено 434,2 млн фунтов стерлингов.

Индия, Китай и Турция относятся к крупнейшим покупателям российской нефти.

"Пока российская нефть перерабатывается в другой стране, она больше не считается произведенной в России, что позволяет ей обходить запрет на торговлю. В результате российская нефть продается союзным странам для переработки перед экспортом в Великобританию", — отмечается в публикации.

При этом отчеты правительства Великобритании показывают, что прямой импорт нефти из России сократился с 1,5 млрд фунтов стерлингов в первом квартале 2022 года до нуля годом позже.

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Версия на английском языке UK ‘helping Russia pay for its war on Ukraine’ via loophole on refined oil imports
Версия на азербайджанском языке Britaniya rekord həcmdə Rusiya neftini vasitəçilərdən alır

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