Британия выделит $118 млрд населению на компенсацию счетов за электроэнергию

Британские власти вынуждены компенсировать жителям резко возросшие затраты на топливо и электроэнергию в размере более £100 млрд ($118 млрд) в течение двух лет.

Британские власти вынуждены компенсировать жителям резко возросшие затраты на топливо и электроэнергию в размере более £100 млрд ($118 млрд) в течение двух лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает газета Financial Times.

"Подобное финансирование в условиях стремительно растущих цен на природный газ и электроэнергию подчеркивает масштаб и глубину охватившего страну кризиса", - приводит издание слова исполнительного директора одной из шести главных энергетических компаний Великобритании Scottish Power Кита Андерсона.

По оценке экспертов, максимальные счета за электроэнергию для британских домохозяйств не должны превышать £2 тыс. в год ($2,4 тыс.). Когда же ее стоимость выше, разницу в цене будут компенсировать поставщики за счет правительственных займов.