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Британия выделит $118 млрд населению на компенсацию счетов за электроэнергию

Британия выделит $118 млрд населению на компенсацию счетов за электроэнергию Британские власти вынуждены компенсировать жителям резко возросшие затраты на топливо и электроэнергию в размере более £100 млрд ($118 млрд) в течение двух лет.
Энергетика
24 августа 2022 г. 12:39

Британские власти вынуждены компенсировать жителям резко возросшие затраты на топливо и электроэнергию в размере более £100 млрд ($118 млрд) в течение двух лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает газета Financial Times.

"Подобное финансирование в условиях стремительно растущих цен на природный газ и электроэнергию подчеркивает масштаб и глубину охватившего страну кризиса", - приводит издание слова исполнительного директора одной из шести главных энергетических компаний Великобритании Scottish Power Кита Андерсона.

По оценке экспертов, максимальные счета за электроэнергию для британских домохозяйств не должны превышать £2 тыс. в год ($2,4 тыс.). Когда же ее стоимость выше, разницу в цене будут компенсировать поставщики за счет правительственных займов.

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Версия на английском языке UK to allocate $118B to population to compensate for electricity bills

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