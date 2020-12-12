Британия прекратит поддержку новых проектов по добыче нефти и газа

Исключением станут некоторые проекты, соответствующие условиям Парижского соглашения по климату

Правительство Великобритании намерено прекратить финансирование зарубежных проектов, связанных с добычей и использованием ископаемого топлива.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Downing Street, об этом в субботу объявит премьер-министр Борис Джонсон в рамках климатического саммита Climate Ambition Summit 2020.

"Премьер-министр объявит сегодня, 12 декабря, что Великобритания прекратит прямую государственную поддержку сектора энергетики ископаемого топлива за рубежом, когда он откроет Climate Ambition Summit", — отметили в канцелярии.

Предполагается, что Британия прекратит финансирование и торговое продвижение новых проектов, связанных с добычей и использованием сырой нефти, природного газа и угля.

Исключением станут некоторые проекты, соответствующие условиям Парижского соглашения по климату.

"Изменение климата — одна из главных глобальных проблем нашего времени, и из-за него по всему миру уже погибают люди и лишаются средств к существованию. Наши действия как лидеров должны быть продиктованы не робостью или осторожностью, а амбициями поистине грандиозного масштаба", — приводятся слова Джонсона, с которыми он обратится к участникам саммита.

Глава британского правительства также напомнил, что страна недавно взяла на себя обязательство к 2030 году на 68% сократить выбросы парниковых газов.

Ожидается, что инвестиции в проекты, связанные с ископаемыми источниками энергии, прекратятся до ноября 2021 года, когда в шотландском Глазго состоится 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

На саммите, организованном Великобританией, Францией и ООН в партнерстве с Италией и Чили, в онлайн-формате встретятся 75 мировых лидеров, а также представители бизнеса и общественности. Участники конференции обсудят меры по улучшению климата, а также возьмут на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, переходу на возобновляемые источники энергии и финансированию инновационных планов.