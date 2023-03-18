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Британия поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти

Британия поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти Великобритания намерена помочь Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти.
Энергетика
18 марта 2023 г. 10:12
Британия поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти

Великобритания намерена помочь Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли на пресс-конференции после переговоров с руководством внешнеполитического ведомства республики.

"У меня была возможность обсудить перебои в поступлении казахстанских нефти и газа. Мы говорили о том, что Великобритания может сделать для оказания помощи в развитии проекта "Среднего коридора" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) с целью поиска альтернативных путей экспорта казахстанских продуктов, будь то нефть, газ или что-либо другое. Мы продолжим работать вместе с правительством Казахстана над изучением способов защиты и диверсификации экономической базы", - сказал он.

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