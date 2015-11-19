Британия отказывается от угольных электростанций

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Британия – страна, которая более двух веков назад возглавила промышленную революцию – объявила о планах по полному отказу от угольных электростанций, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Выступая за две недели до открытия саммита ООН по проблемам климата в Париже, британский министр энергетики Эмбер Радд сказала, что остающиеся в стране электростанции, работающие на угле, будут закрыты в течение 10 лет и заменены на газотурбинные.

Это решение является важной и символической вехой в истории индустриального общества.

Экологические организации уже приветствовали заявление Эмбер Радд.

В то же время у этих планов есть и противники. Они считают, что пока британскому правительству не удается развить использование ветряных и солнечных электрогенераторов до такой степени, чтобы полностью заменить уголь.