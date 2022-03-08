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Британия откажется от импорта нефти и нефтепродуктов из России

Британия откажется от импорта нефти и нефтепродуктов из России Великобритания откажется импортировать российскую нефть и нефтепродукты к концу 2022 года.
Энергетика
8 марта 2022 г. 21:15
Британия откажется от импорта нефти и нефтепродуктов из России

Великобритания откажется импортировать российскую нефть и нефтепродукты к концу 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг.

"Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Переход даст рынку, компаниям и поставщикам более чем достаточно времени для замены российского импорта, на который приходится 8% спроса в Великобритании", - написал Квартенг в Twitter. Министр отметил, что королевство будет сотрудничать с США, Нидерландами и странами Персидского залива, чтобы "обеспечить дальнейшие поставки" нефти. "Рынок уже начал подвергать остракизму российскую нефть, почти 70% которой пока не может найти покупателя", - утверждал Квартенг.

Он также сообщил, что Лондон "изучает возможности для прекращения" импорта российского газа в страну. На текущий момент доля российского газа в королевстве составляет 4%, уточнил министр.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Rusiyadan neft və neft məhsullarının idxalını dayandıracaq

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